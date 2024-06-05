السجن المشدد لعامل قتل سائق «توك توك» بسبب خلاف على لهو الأطفال بدار السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بقتل سائق خلال مشاجرة بينهما لخلافات على لهو الأطفال أمام مسكن المجني عليه، إذ ألقى طفل كرة أمام توك توك المجني عليه، ما أثار غضبه، فضرب الطفل، وذلك بمنطقة دار السلام.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم «س.ا»، عامل ذهب لمسكن المجني عليه وعاتبه، ليبدأ شجارهما، بمشادة كلامية وفوجئ المجني عليه بإخراج المتهم سلاحا أبيض مطواة من طيات ملابسه، وطعنه ليسقط غارقا في دمائه، وحمل الأهالي المجني عليه محاولين إسعافه وتوجهوا به إلى أقرب مستشفى، محاولين إنقاذه، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، فور وصوله المستشفى.

وأسندت النيابة العامة، للمتهم تهم قتل المجني عليه عمدا وعقد العزم على ذلك، إذ حمل سلاحًا أبيض وتوجه به إلى مسكن المجني عليه وطعنه في قلبه فأحدث به الإصابات المذكورة بتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياته قاصدا من ذلك قتله.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن اعترفات المتهم بارتكاب الواقعة، فقال: لم أقصد قتله لكنه ضرب نجل شقيقي أكثر من مرة ومنعه من أن يلعب مثل الأطفال، وعندما اعتذرت زوجة شقيقي طردها وضرب نجلها وذهبت إليه لمعاتبته لأجده يضربني أمام أسرته ما أثار غضبي وطعنته في الحال وتركته غارقا في دمائه وهربت خوفا من الشرطة.

وذكر تقرير الطبي، أن المجني عليه قتل بواسطة سلاح أبيض ذي نصل معدني وتمت إصابته بطعنه في القلب، تسببت بتوقف عضلة القلب ما أدى إلى الوفاة.

وقال الضابط مجري التحريات في الواقعة أن تحرياته السرية توصلت إلى أن المتهم قتل المجني عليه في مشاجرة وهرب في الحال وبتتبعه تم تحديد مكان اختبائه وإلقاء القبض عليه عند صديق له مقيم بمنطقة الخليفة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بنشوب مشاجرة وسقوط سائق غارقا في دمائه ولقي مصرعه في الحال وبانتقال لمحل الواقعة وعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تبين نشوب مشاجرة بسبب لهو الأطفال وهروب المتهم، وبإعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف ارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم في جريمته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.