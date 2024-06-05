خالد جلال يشهد العرض المسرحي «الأرتيست» بالهناجر.. صور

شهد المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، العرض المسرحى "الأرتيست"، مساء أمس الثلاثاء، على مسرح مركز الهناجر للفنون.

العرض من إنتاج مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور، تأليف وإخراج محمد زكى، ومن بطولة الفنانين: هايدى عبد الخالق، فاطمة عادل، إيهاب بكير، محمد زكى، أحمد الجوهرى، محمود حلوانى، ريم مدحت، إبراهيم الألفى، عبد العزيز العنانى، فيولا عادل، ياسمين عمر، ياسر أبو العينين، مارتينا هانى، محمود الغندور.

"الأرتيست" ديكور فادى فوكيه، إضاءة أبو بكر الشريف، أزياء أميرة صابر ومحمد ريان، مساعدا الإخراج أحمد شبل ومروة حسن، مخرج مساعد محمود حلوانى، مخرجان منفذان ياسر أبو العينين وخالد مانشى، مكياج إسلام عباس، أفيشات وإعلانات أحمد الجوهرى.