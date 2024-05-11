الدوري الإنجليزي.. سون يقود هجوم توتنهام أمام بيرنلي

أعلن إنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام، تشكيل فريقه لمواجهة بيرنلي، في مباراةٍ قوية تُقام على ملعب توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يدخل توتنهام هذه المباراة بمعنويات عالية، حيثُ يسعى لضمان المركز الخامس في جدول الترتيب، والمشاركة في دوري المؤتمرات الأوروبية في الموسم المقبل.

ويُدرك بوستيكوجلو صعوبة هذه المباراة، خاصةً وأنّ بيرنلي يُقدم أداءً مُميزًا في الفترة الأخيرة، وسيسعى لتحقيق مفاجأة أمام توتنهام.

ولذا قرّر بوستيكوجلو الاعتماد على تشكيلٍ هجوميٍ قويٍ بقيادة الثنائي سون هيونج مين وكولوسيفسكي اللذان يُعدّان من أفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل توتنهام كالتالي:

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: بورو، روميرو، فان دي فين، سكيب.

خط الوسط: بيسوما، سار، ماديسون.

خط الهجوم: كولوسيفسكي، سون، جونسون.

ويبدأ توتنهام المباراة وهو يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، فيما يحتل فريق بيرنلي المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 24 نقطة.