رسميًا.. مانشستر سيتي يبعد ليفربول عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي

خسر فريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، اليوم السبت، أي أمل في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2023-2024.

وتأكد خروج ليفربول عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي بشكل رسمي، وذلك بعد فوز مانشستر سيتي منذ قليل على فولهام برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من عمر مسابقة البريميرليج.

وكان الريدز يحتاج إلى تعثر السيتي في إحدى مبارياته المتبقية من أجل مواصلة الصراع على لقب هذا الموسم.

فوز مان سيتي اليوم، أبعد رفاق محمد صلاح عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، حيث أصبح رصيد الأول 85 نقطة على صدارة الترتيب، بينما يتعذر على ليفربول تجاوز 84 نقطة حتى في حال فوزه في المواجهتين المتبقتين.

ترتيب الدوري الإنجليزي

وبذلك، انقض مانشستر سيتي على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 85 نقطة، بفارق نقطتين عن أرسنال الوصيف حتى الآن، ويأتي ليفربول ثالثًا وفي رصيده 78 نقطة.

ويخوض ليفربول مباراته قبل الأخيرة في الموسم الجاري ضد أستون فيلا، يوم الإثنين المقبل، على ملعب فيلا بارك.