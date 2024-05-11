حبس عنصر إجرامي لحيازته 18 كيلو أفيون وإستروكس بمدينة بدر

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس عنصر إجرامي ضبط بحوزته 18 كيلو أفيون واستروكس بمدينة بدر ، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 12 كيلو جرام – كمية لمخدر الفودو وزنت 6 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام – عدد 2 زجاجة كيتامين مخدرة – عدد 5 أمبول مخدر – كمية من المواد الخام والأدوات والمعدات المستخدمة فى التصنيع– سلاح أبيض).

وإعترف المتهم بقيامه بتصنيع المواد المخدرة والإتجار بها.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,2 مليون جنيه تقريباً، وبالعرض علي النيابة أصدرت قرارها السابق.