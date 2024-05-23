نجاة مي سليم من حادث سير مروع

نجت الفنانة مي سليم من حادث سير، وشاركت شقيقتها الفنانة ميس حمدان الجمهور صورة من سيارة مي بعد الحادث.

وكتبت ميس تعليقا على صورة سيارة مي عبر تطبيق انستجرام: "الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، ربنا نجى مي من حادثة جامدة بسبب سواق مهمل، ضربهم وجري، هي بخير ودا أهم حاجة، بس بعض سواقين التريلات والمكروباصات بيبقوا نازلين ينتحروا، ومبيهمش أرواح الغير، حسبي الله ونعم الوكيل".

ويعرض لمي سليم في السينمات حاليا فيلم "بنقدر ظروفم" وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا والرومانسية، يعيش حسن وملك في حارة فقيرة يتغذى أهلها على أرجل وهياكل الدجاج، حيث يتناول الفيلم قضية غلاء الأسعار واﻻحتكار وجشع التجار وما نتج عنه من صعوبات الحياة المعيشية.

العمل يشارك في بطولته كل من أحمد الفيشاوي، مي سليم، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم.