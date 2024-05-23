اليوم.. الزراعة تفتتح معرض خير مزارعنا لأهالينا

تفتتح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الخميس، معرض السلع الزراعية خير مزارعنا لأهالينا بالمتحف الزراعي بالدقي لتوفير السلع الأساسية للمواطنين مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وقال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة والمشرف العام على المعارض والمنافذ، إن مبادرة خير مزارعنا لأهالينا مستمرة في تحقيق دورها الإيجابي بتلبية جميع رغبات المواطنين من خلال إتاحة وتوفير أكثر من 220 سلعة ومحاربة الغلاء والاحتكار الذي يمارسه بعض التجار، موضحًا أن إرضاء المواطنين هو الهدف الرئيسي، مشيرًا إلى أن المعرض يقام على هامش معرض زهور الربيع.

وأضاف صالح، أنه وفقا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي سيتم يوميا ضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية ذات الجودة العالية وبأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى من 20 ‎%‎ وتصل في بعض السلع إلى 50‎ %‎ بما في ذلك اللحوم والبيض والدواجن، مشيرا إلى أن القرارات التي اتخذتها الحكومة لحماية المستهلك ساهمت بجزء كبير في رفع العبء عن كاهل المواطنين وضبط الأسعار.