الأمم المتحدة تحذر من نفاد الإمدادات الغذائية غدًا بغزة.. وحالة ذعر في رفح الفلسطينية

حذرت الأمم المتحدة من أن الإمدادات الغذائية في مدينة رفح، بجنوب قطاع غزة، حيث تعتزم إسرائيل شن هجوم بري وشيك، "ستنفد غدا"، بحسب ما ذكرت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية اليوم السبت.

وأوضحت المنظمة الدولية أن نقص المساعدات يسبب "ذعر" بين المدنيين الفلسطينيين.

ونتج نقص الإمدادات عن إغلاق إسرائيل معبرين في الجنوب يتم من خلالهما نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ويقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي حاليا بمنع المساعدات قبل شن هجوم بري في رفح.

وفي وقت سابق اليوم، طالبت قوات الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين في بعض مناطق رفح بإخلاء المنطقة قبل هجومهم.