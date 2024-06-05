استعدادًا لنهائيات يورو 2024.. منتخب إيطاليا يتعادل مع تركيا وديًا

فشل منتخب إيطاليا في الفوز على نظيره التركي، مساء الثلاثاء، وتعادل معه سلبيًا، خلال المباراة الودية التي جمعت بينهما على ملعب ريناتو دالارا، في إطار استعدادات المنتخبين لخوض نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

انتهى اللقاء بلا أهداف، بعدما فشل لاعبو المنتخبين في هز الشباك بعد محاولات عديدة على المرمى، وكانت أخطر فرصة تهديفية لصالح منتخب إيطاليا في الدقيقة 45+3، حينما ارتطمت كرة برايان كريستانتي بالعارضة.

يورو 2024

تقام نهائيات يورو 2024 في ألمانيا، خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

ويخوض منتخب إيطاليا نهائيات يورو 2024، ضمن المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات، كرواتيا، إسبانيا، وألبانيا.

بينما يشارك منتخب تركيا في كأس أمم أوروبا 2024، بالمجموعة السادسة رفقة منتخبات، البرتغال، التشيك، وجورجيا.

وحصل منتخب إيطاليا على لقب آخر نسخة من بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020، وذلك على حساب إنجلترا بركلات الترجيح.