مانشستر سيتي يسحق فولهام برباعية ويقترب من لقب الدوري الإنجليزي

حقق مانشستر سيتي فوزًا ساحقًا على مضيفه فولهام بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب "كرافين كوتاج"، في افتتاحية مباريات الجولة 37 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأت المباراة بضغط مكثّف من جانب مانشستر سيتي، ممّا أسفر عن تسجيله هدفًا مبكرًا في الدقيقة 13، من خلال المدافع الكرواتي جوسكو جفارديول، بعد مجهودٍ فرديٍ رائعٍ انتهى بتسديدة قوية هزّت شباك فولهام.

وواصل مانشستر سيتي سيطرته على مجريات اللعب في الشوط الأول، لكنّه لم يتمكن من إضافة المزيد من الأهداف.

في الشوط الثاني، واصل مانشستر سيتي ضغطه على فولهام، ممّا أسفر عن تسجيله هدفين في غضون 12 دقيقة، في الدقيقتين 59 و 71، من خلال فيل فودين وجوسكو جفارديول.

وأكمل جوليان ألفاريز مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع لمانشستر سيتي في الدقيقة 87 من ركلة جزاء، بعد طرد مدافع فولهام ديوب.

وبهذا الفوز، اقترب مانشستر سيتي خطوة كبيرة من حسم لقب الدوري الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي، حيثُ رفع رصيده إلى 85 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقه أرسنال، فيما توقف رصيد فولهام عند 44 نقطة في المركز الثالث عشر.