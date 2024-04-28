فرحة عرس تتحول إلى مأتم.. القصة الكاملة لمصرع عروسين ومصور في حادث مروع بقنا

في ليلة كانت مفترضًا أن تخلد أجمل لحظات حياة شابين، تحولت فرحة العرس إلى مأتم يلفه الحزن والألم، بعد أن لقي عروسين ومصور مصرعهم في حادث انقلاب سيارة زفة مروع بمدينة قنا، لتتربع حوادث سيارات الزفة علي عرش الظواهر المقلقة في مصر، والتي تخلف وراءها مآسي إنسانية تدمي القلوب، وتلقي بظلالها على فرحة العرس وتحوله إلى مأتم يفجع الجميع.



ففي مساء أمس السبت، رسمت سحب الحزن لوحة قاتمة على سماء قرية دندرة، حيث انقلبت سيارة زفة العروسين أحمد عبد العليم ابوبكر، 20 عامًا، وهناء سعيد أبو بكر، 17 عامًا، لتفجع أسرهم وأصدقاءهم بخبر هز أرجاء القرية.



البداية عندما تلقى اللواء مصطفى درة، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بمصرع العروسين ومصورهما محمود هاشم الدفاع، 17 عامًا، إثر انقلاب سيارة الزفاف داخل ترعة بالقرب من القرية.



هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقلت الجثث إلى مستشفى قنا الجامعي، حيث تم عرضها على الطب الشرعي.



وباشرت النيابة العامة التحقيق في الحادث، لمعرفة أسبابه وملابسات وقوعه، وتولت النيابة التحقيق.