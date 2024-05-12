وزير الخارجية التونسي يُشيد بتوفر فرص حقيقية لإرساء شراكات جديدة مع العراق

أشاد وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار بتوفر فرص حقيقية لإرساء شراكات جديدة ذات نفع متبادل تخدم الأهداف التنموية الاستراتيجية مع العراق، داعيا إلى ضرورة رفع كل الصعوبات التي من شأنها أن تعيق نسق التبادل التجاري بين الجانبين.

وذكر بيان صحفي صدر عن وزارة الخارجية التونسية، أن ذلك جاء خلال افتتاح وزير الخارجية التونسي ونظيره العراقي فؤاد حسين اليوم /السبت/ في بغداد منتدى الأعمال التونسي ـــ العراقي الذي أقيم بمناسبة انعقاد الدورة الــ 17 من اللجنة المشتركة التونسية ـــ العراقية، بحضور رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية وبمشاركة عدد من الاقتصاديين من القطاع الخاص في كلا البلدين.

وأكد نبيل عمار أن تنظيم هذا المنتدى يعكس الأهمية البالغة التي توليها حكومتا البلدين للقطاع الخاص باعتباره رافدا أساسيا لدعم مسيرة التعاون بينهما في مختلف مجالاته التجارية والاستثمارية، مستعرضا أهم الإصلاحات والمبادرات التي أقرتها تونس لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع المبادرة الخاصة وتحفيز الاستثمار في القطاعات الواعدة والمُجدّدة، مؤكدا حرص تونس على توفير كافة التسهيلات والتشجيعات اللازمة لضمان نجاح المشروعات والاستثمارات في مختلف القطاعات.

وشدد عمار على أهمية وضع الإطار المناسب لتحفيز رجال الأعمال بالبلدين على المبادرة وإقامة شراكات ومشروعات مشتركة تساهم في إحداث النقلة النوعية المأمولة في نسق وحجم المبادلات البينية.

ومن جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين حرص حكومة بلاده واستعدادها لتوفير كل الدعم والتسهيلات لتركيز بيئة مناسبة لرجال الأعمال للبلدين، مبرزا تطلع الجانب العراقي إلى حضور الشركات التونسية ومشاركتها في عدد من المشروعات الكبرى والمؤتمرات والمعارض في العراق.

واستعرض كل من رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية الفرص الواعدة التي يتيحها مناخ الأعمال بالبلدين والمحفزة لإقامة شراكات في مختلف المجالات.

وخلال المنتدى، تم عقد لقاءات ثنائية بين وفدي رجال أعمال البلدين تركزت على بحث تعزيز التعاون والشراكة في عدد من المجالات والقطاعات على غرار الصناعات الغذائية والكهرباء والطاقات المتجددة والمقاولات والصناعات التقليدية.