ads
الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

طائرات الاحتلال تقصف المخيم الجديد في النصيرات وسط غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قد قصفت المخيم الجديد في النصيرات وسط قطاع غزة.

ومساء أمس السبت، استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، في سلسلة غارات عنيفة شنتها طائرات الاحتلال، على مناطق متفرقة شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية شنت قصفا مكثفا على المناطق السكنية شرق مخيم جباليا، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين، لم تعرف الحصيلة بعد، في ظل تخوف من ارتكاب الاحتلال مجزرة جديدة في المخيم.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي إلى 34971، إضافة إلى 78641 مصابا، وآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الأنقاض.

 

قوات الاحتلال الإسرائيلي طائرات الاحتلال الإسرائيلي غزة النصيرات غارات عنيفة