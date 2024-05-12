طائرات الاحتلال تقصف المخيم الجديد في النصيرات وسط غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قد قصفت المخيم الجديد في النصيرات وسط قطاع غزة.

ومساء أمس السبت، استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، في سلسلة غارات عنيفة شنتها طائرات الاحتلال، على مناطق متفرقة شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية شنت قصفا مكثفا على المناطق السكنية شرق مخيم جباليا، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين، لم تعرف الحصيلة بعد، في ظل تخوف من ارتكاب الاحتلال مجزرة جديدة في المخيم.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي إلى 34971، إضافة إلى 78641 مصابا، وآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الأنقاض.