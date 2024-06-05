إعدام 3 طن سكر مخلوط بملح الطعام فى سوهاج

أمرت نيابة طما بسوهاج بتشكيل لجنة لإعدام كميات من السكر المغشوش المخلوط بالملح، وذلك بعد ورود تقرير المعمل المختص، فى القضية8567 لسنة 2024 جنح طما.

إعدام 3 طن سكر مخلوط بالملح

وكانت قد نجحت إدارة التموين بطما بضبط كمية من السكر المغشوش المخلوط بملح الطعام، قدرها 3 طن و700 كيلو، خلال حملة تموينية بالمركز، بالتنسيق مع مركز شرطة طما، وجرى إعدام الكميات المضبوطة، عن طريق تفريغ المحتوي الداخلي لأكياس السكر، ومزجها بالأتربة بواسطه لودر مجلس مدينة طما.

وتم تحرير المحضر اللازم بما تم من إجراءات، بعد الإعدام بالطريقة الصحية السليمة.