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الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إعدام 3 طن سكر مخلوط بملح الطعام فى سوهاج

الكميات المضبوطة
الكميات المضبوطة
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أمرت نيابة طما بسوهاج بتشكيل لجنة لإعدام كميات من السكر المغشوش المخلوط بالملح، وذلك بعد ورود تقرير المعمل المختص، فى القضية8567 لسنة 2024 جنح طما.

إعدام 3 طن سكر مخلوط بالملح 

وكانت قد نجحت إدارة التموين بطما بضبط كمية من السكر المغشوش المخلوط بملح الطعام، قدرها 3 طن و700 كيلو، خلال حملة تموينية بالمركز، بالتنسيق مع مركز شرطة طما، وجرى  إعدام الكميات المضبوطة، عن طريق تفريغ المحتوي الداخلي لأكياس السكر، ومزجها بالأتربة بواسطه لودر مجلس مدينة طما.

وتم تحرير المحضر اللازم بما تم من إجراءات، بعد الإعدام بالطريقة الصحية السليمة.

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