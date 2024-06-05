شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على وسط وجنوب غزة

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء أمس الثلاثاء، في سلسلة غارات شنتها الطائرات الإسرائيلية على مناطق مختلفة وسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن الطائرات الإسرائيلية استهدفت منازل المواطنين في مخيمات البريج والمغازي والنصيرات وقرية المصدر وسط القطاع، مما أدى إلى استشهاد 13 مواطنًا على الأقل وإصابة آخرين.

وأضافت "وفا" أن الطائرات الإسرائيلية قصفت المناطق الشرقية لخان يونس جنوب القطاع، بالتزامن مع إطلاق آليات الاحتلال نيرانها شرق بلدة القرارة، وقصف مدفعي مكثف على المنطقة.

وأعلن مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس عن وصول شهيدين جراء استهدافهما بالطائرات الإسرائيلية المسيرة شرق رفح جنوب القطاع.

وتواصل القوات الإسرائيلية عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 36،550 مواطنًا، أغلبهم من النساء والأطفال، وإصابة 82،959 آخرين، في حصيلة غير نهائية حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.