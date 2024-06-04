بدون رونالدو.. منتخب البرتغال يستعد لنهائيات يورو 2024 باكتساح فنلندا

اكتسح منتخب البرتغال، مساء اليوم الثلاثاء، نظيره الفنلندي برباعية مقابل هدفين، خلال المباراة الودية، التي أقيمت بينهما في إطار استعدادات برازيل أوروبا لخوض نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

استضاف المنتخب البرتغالي، منتخب فنلندا على ملعب خوسيه ألفالادي، في لقاء ودي بدون أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال وفريق النصر السعودي.

غاب رونالدو عن مباراة منتخب البرتغال ضد فنلندا؛ لحصوله على راحة سلبية من الجهاز الفني بعد مشاركته أمام الهلال في كأس الملك منذ أيام قليلة.

انتهى الشوط الأول بتقدم رفاق رونالدو بثنائية دون رد، جاءت عن طريق روبن دياز بكرة رأسية في الدقيقة 17، ودييجو جوتا من ركلة جزاء في الدقيقة 45+4.

وفي الشوط الثاني، أضاف برونو فيرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة 55، قبل أن يقلص تيمو بوكي الفارق لمنتخب فنلندا بهدفين متتاليين في الدقيقتين 72 و77.

وأنهى برونو فيرنانديز على أحلام المنتخب الفنلندي في العودة في نتيجة اللقاء، بالهدف الرابع الذي جاء في الدقيقة 84.

يورو 2024

تقام نهائيات يورو 2024 في ألمانيا، خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

ويشارك منتخب البرتغال في يورو 2024، بالمجموعة السادسة، التي تضم منتخبات، تركيا، التشيك، وجورجيا.