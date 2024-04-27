«صيف أم شتاء».. تقلبات الربيع تكشر عن أنيابها.. «الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة وفرص سقوط الأمطار متفاوتة الشدة.. و«خبراء» يحذرون من هذا الطقس

بعد موجة الحر الأخيرة وارتفاع درجات الحرارة لتصل لـ 41 درجة مئوية، تشهد البلاد انخفاضا ملحوظًا في حالة الطقس بمعدل كبير عن الأيام السابقة، إضافة إلى سقوط الأمطار الرعدية، مما يجعل المواطنين في حيرة ما بين فصل الشتاء وأجواء الربيع والصيف.

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث توقعت انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل 30 أبريل 2024، لتسجل العظمى على القاهرة الكبرى 29 درجة، وتشهد فترات الليل انخفاضا في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، ليسود طقس مائل للبرودة على أغلب المناطق، وتصل الصغرى على القاهرة إلى 17 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم

توقعت هيئة الأرصاد، أن يسود اليوم السبت 27 أبريل 2024، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فضلًا عن تواجد أمطار متفاوتة الشدة لتضرب البلاد من جديد، إذ توجد فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا قد تصل لحد السيول على بعض المناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت، نوهت الأرصاد إلى أنه تسود أجواء حارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، وتسجل العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 31 درجة والصغرى 18، كانت العديد من المناطق الجنوبية شهدت أتربة ورمال مثارة أدت إلى انخفاض كبير في الرؤية الأفقية وصلت على أسوان إلى 200 متر؛ نتيجة للرياح الهابطة من السحب الرعدية، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 16، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 20، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 23، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 24.

منخفض السودان وعلاقته بالطقس في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل منخفض السودان الموسمي، وتأثيره على مصر خلال الأيام المقبلة، موضحة أن هذا المنخفض ينشأ نتيجة لصعود الهواء عن طريق تيارات الحمل المتولدة بالتسخين العالي لسطح الأرض، ما يؤدي إلى هبوط الضغط الجوي في هذه المنطقة وخاصة شرق وجنوب السودان والحبشة.

وأوضحت الهيئة، أنَّه عادة ما يكون منخفض السودان هو السبب الرئيسي للأمطار التي تسقط على جنوب البلاد في فصل الربيع، كما ستشهد بعض المناطق خلال الثلاثة الأيام القادمة؛ والفرصة موجودة وقائمة لسقوط الأمطار على جنوب البلاد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

أكدت صور الأقمار الصناعية التي التقطتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود نشاط رياح وغيوم تؤثر على جنوب البلاد، ما يجعل هناك فرصًا لسقوط الأمطار ورياح مثيرة للأتربة خلال الساعات القليلة المقبلة، وأظهرت الصور المُلتقطة تشكّل السحب الرعدية على سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، كما من المتوقع أن تمتد فرص سقوط الأمطار إلى مناطق متفرقة من جنوب الصعيد خلال اليوم.

طقس الـ 48 ساعة المقبلة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه بداية من غد الأحد، ستنحصر كميات الأمطار في سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وستظل مستمرة على مدار الـ 48 ساعة القادمة حتى يوم الاثنين، مؤكدة أن المناطق الشمالية يوجد بها استقرار تام في الأحوال الجوية، مشددة على أهمية الابتعاد عن أكشاك الكهرباء وأعمدة الإنارة والمباني المتهالكة خلال فترة سقوط الأمطار.

وأوضحت، في تصريحات تليفزيونية، أن محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى تشهد استقرارًا في الأحوال الجوية، ومتوقع استمراره على مدار الأيام المقبلة، مشيرة إلى أنه اليوم متوقع وجود نشاط في حركة الرياح في جميع أنحاء الجمهورية ويعمل على تلطيف الأجواء ليلا، منوهة إلى أنه قد يكون مثيرا للرمال والأتربة على المحافظات الجنوبية التي توجد عليها سحب رعدية بشكل كبير.

كما أكد الدكتور علي قطب، رئيس هيئة الأرصاد الجوية سابقًا، أن هيئة الأرصاد تستطلع حالة الطقس على مدار الأسبوع من خلال الاستعانة بصور الأقمار الصناعية والخرائط، وبالتالي يجب على المواطنين متابعة حالة الطقس يوميًا، موضحًا أن حالة الطقس هذه الفترة تكون حار نهارًا على أغلب الأنحاء ودافئ على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد ومائل للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويتابع «قطب»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن هناك فرصة لتواجد أمطار متفاوتة الشدة تضرب البلاد، ما بين أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا قد تصل لحد السيول على بعض المناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة ووسط وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر.