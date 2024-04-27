محمد شريف ورونالدو يسجلان ولكن.. النصر يعبر الخليج بالدوري السعودي

حقق فريق النصر، الذي يضم بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فوزًا صعبًا على الخليج، المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري محمد شريف بهدف للا شئ.

استضاف فريق الخليج، نظيره النصر مساء اليوم السبت على ملعبه استاد الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

شارك رونالدو أساسيًا مع العالمي، ولعب حتى نهاية اللقاء، وسجل هدفًا في الدقيقة 15، ولكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

أما محمد شريف تواجد في تشكيل الخليج الأساسي، وخاض المباراة حتى الدقيقة 82، بعد استبداله بزميله عبدالله السالم، وأحرز هدفًا في الدقيقة السادسة بعد انفراد تام بالحارس دافيد أوسبينا، ولكن لم يحتسبه حكم اللقاء للتسلل.

محمد شريف

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، قبل أن يسجل الإسباني إيمريك لابورت هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 68 من كرة رأسية وجهها نحو شباك مرمى الخليج بعد عرضية من الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

وبتلك النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 71 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، بينما تجمد رصيد الخليج عند 35 نقطة في المركز الحادي عشر.