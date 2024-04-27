رونالدو يقود النصر أمام الخليج في الدوري السعودي

أعلن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر، الذي يضم بين صفوفه أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الخليج، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يحل فريق النصر، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره الخليج بملعب استاد الأمير محمد بن فهد، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود رونالدو تشكيل العالمي أمام الخليج، رفقة مواطنه أوتافيو مونتيرو وعبدالرحمن غريب، الذي بدوره يبدأ أساسيًا على حساب السنغالي ساديو ماني.

ويحتل النصر، وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 68 نقطة، خلف الهلال المتصدر بـ80 نقطة، بينما يأتي الخليج في المركز الحادي عشر وفي رصيده 35 نقطة.

تشكيل النصر لمواجهة الخليج

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا

خط الدفاع: سلطان الغنام - محمد فتيل - إيمريك لابورت - أليكس تيليس

خط الوسط: عبد الإله العمري - عبدالله الخيبري - مارسيلو بروزوفيتش

وفي الهجوم: أوتافيو مونتيرو - كريستيانو رونالدو - عبد الرحمن غريب.