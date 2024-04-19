الدوري السعودي.. ماني يخطئ وينقذ النصر أمام الفيحاء في غياب رونالدو

حقق فريق النصر، الذي يضم بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ريمونتادا على ضيفه الفيحاء بالفوز عليه بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

وغاب رونالدو عن مباراة النصر والفيحاء، بقرار من المدرب لويس كاسترو، الذي فضل إراحته قبل المواجهات الصعبة المقبلة.

انتهى الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف للا شئ، سجله فاشون ساكالا في الدقيقة السادسة، لتستمر هذه النتيجة حتى اقتراب نهاية أول 45 دقيقة، ليهدر السنغالي ساديو ماني ركلة جزاء في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني، حاول لاعبو العالمي في إدراك التعادل، ولكن باءت المحاولات بالفشل، قبل أن ينجح عبدالإله العمري في تعديل النتيجة في الدقيقة 72 بهدف من صناعة البرازيلي أليكس تيليس.

وصحح ماني خطأه بهدف في الدقيقة 76 من صناعة أوتافيو، ثم أحرز الهدف الثالث للنصر في الدقيقة 82، لينقذ فريقه ويسهم بشكل كبير في تحقيق ريمونتادا وقلب الطاولة على الفيحاء.

وشهدت الدقيقة 88 من عمر اللقاء حالة طرد، حيث أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه ساكالا لاعب الفيحاء.

ويتصدر كريستيانو رونالدو، قائمة هدافي الدوري السعودي في الموسم الجاري برصيد 29 هدفًا، بفارق 7 أهداف عن الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال.

وبتلك النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 68 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، بينما ظل الفيحاء في المركز الحادي عشر وفي رصيده 35 نقطة.