موقف رونالدو.. تشكيل النصر لمواجهة الفيحاء في الدوري السعودي

أعلن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر، الذي يضم بين صفوفه أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الفيحاء.

يستضيف فريق النصر، اليوم الجمعة، نظيره الفيحاء على ملعب الأول بارك، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

ويغيب رونالدو عن مباراة النصر والفيحاء، بعدما فضل كاسترو إراحة النجم البرتغالي، ليقود السنغالي ساديو ماني هجوم العالمي في مواجهة اليوم.

ويتواجد الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش رفقة البرتغالي أوتافيو والبرازيلي أليكس تيليس والإسباني إيمريك لابورت في التشكيل الأساسي للنصر أمام الفيحاء.

ويتصدر كريستيانو رونالدو، قائمة هدافي الدوري السعودي في الموسم الجاري برصيد 29 هدفًا، بفارق 7 أهداف عن الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال.

ويحتل النصر وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 65 نقطة، خلف الهلال المتصدر بـ77 نقطة، بينما يأتي الفيحاء في المركز الحادي عشر وفي رصيده 35 نقطة.

تشكيل النصر لمواجهة الفيحاء

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا

خط الدفاع: عبد الإله العمري - محمد فتيل - إيمريك لابورت

خط الوسط: سلطان الغنام - عبدالله الخيبري - مارسيلو بروزوفيتش - أليكس تيليس

وفي الهجوم: أوتافيو - ساديو ماني - عبدالرحمن غريب.