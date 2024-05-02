الأنبا مرقس يترأس قداس اللقان وخميس العهد بالقوصية

ترأس اأنبا مرقس وليم مطران ايبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك صلوات تبريك المياه " اللقان" وقداس خميس العهد صباح اليوم الخميس ٢ مايو ٢٠٢٤ بكاتدرائية قلب يسوع الاقدس بمدينة القوصية.

عاون الأب المطران في الصلاة القمص كيرلس عازر، القمص انطون رزق الله رعاة الكنيسة إلى جانب مشاركة الاباء اللعازريين الاب رالف، الاب ميشيل، والاب جوزيف وخورس شمامسة الكاتدرائية وجمع كبير من ابناء الرعية المباركة .

كان نيافة الانبا مرقس راعي الايبارشية بنهاية صلاة اللقان قدم قام بطقس غسل الارجل لعدد ( ١٢ ) من الشمامسة الصغار بالكاتدرائية . وفي مستهل العظة هنأ الانبا مرقس ابناء الكنيسة داخل مصر وخارجها بالعيد الكبير حيث تأسيس الرب يسوع لسري الافخارستيا والكهنوت يوم خميس العهد .

كما قدم الاب المطران التهنئة للاباء الكهنة رعاة الكنائس بالايبارشية المعاونين لنيافته في الخدمة الراعوية . كذلك رفع الانبا مرقس وليم مطران الايبارشية التهنئة إلى غبطة ابينا البطريرك الانبا ابراهيم اسحق بطريرك الاسكندرية وسائر الكرازة المرقسية والاباء المطارنة والاساقفة بالكنيسة القبطية الكاثوليكية متمنياً للجميع خدمة كهنوتية مقدسة على مثال يسوع الكاهن الاعظم .



خلال عظة القداس تحدث الاب جوزيف اللعازري عن معنى العبور في حياة المسيحي واهمية ان يعبر الشخص في مسيرته الروحية متحداً بالمسيح نحو النمو في محبة الله والقريب .