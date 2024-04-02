بقيادة رونالدو.. النصر يحرج أبها «موسيماني» بنتيجة ثقيلة بالدوري السعودي

اكتسح فريق النصر، الذي يضم بين صفوفه أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، نظيره أبها بنتيجة 8-0، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

شارك رونالدو أساسيًا في تشكيل العالمي، ولعب شوطًا واحدًا من اللقاء، حيث استبدله المدرب لويس كاسترو بين الشوطين بزميله مشاري النمر، وسجل صاروخ ماديرا 3 أهداف (هاتريك) وصنع هدفًا آخرًا.

انتهى الشوط الأول بتقدم النصر على أبها، الذي يقوده فنيًا الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي وصن داونز السابق، بخماسية نظيفة، حيث افتتح رونالدو التهديف في الدقيقة 11، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 21، بينما عزز السنغالي ساديو ماني تقدم النصر بهدف ثالث في الدقيقة 33.

وأحرز رونالدو ثالث أهدافه والرابع لفريقه في الدقيقة 42، كما صنع الهدف الخامس لزميله في الدقيقة 44 لزميله عبدالمجيد الصليهم.

وفي الشوط الثاني، جاء دور عبدالرحمن غريب بالهدف السادس في الدقيقة 51، قبل أن يحرز عبدالعزيز العليوة هدفين في الدقيقتين 63 و86 من عمر المباراة.

وبتلك النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 62 نقطة، ليظل في وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي، خلف الهلال المتصدر بـ74 نقطة، بينما أصبح أبها في موقف حرج حيث يحتل المركز السادس عشر (أول مراكز الهبوط للدرجة الأدنى) وفي رصيده 22 نقطة.