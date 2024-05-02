معرض أبو ظبي للكتاب.. هاني نسيرة يشارك في ندوة عن وثائق أبوظبي التاريخية

تنطلق في معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الثالثة والثلاثون، غدا الجمعة، ندوة مهمة بعنوان "وثائق أبوظبي التاريخية وصناعة السلم العالمي"، يشارك فيها نخبة من الأكاديميين والمفكرين وعدد من الخبراء والباحثين من مختلف أنحاء العالم.

من أبرز المشاركين والمحاضرين في تلك الندوة: الدكتور خليفة مبارك الظاهري؛ مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، والمفكر والكاتب المعروف هاني نسيرة؛ من مصر، الدكتور أسامة مصطفى الخبير في مسائل الذكاءالاصطناعي المقيم بالولايات المتحدة؛ كاتب وباحث، والمفكر الدكتور محمد السنوسي عضو مجلس أمناء منتدى أوظبي للسلم والسفير الإماراتي علي عبد الله الأحمد المثقف المعروف.

ويقدم الندوة الإعلامي المعروف ومقدم برنامج حديث العرب على قناة سكاي نيوز الدكتور سليمان الهتلان .

تعقد هذه الندوة ضمن ما يزيد عن 2000 فعالية يستضيفها المعرض في دورته الحالية، والتي تعكس جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة وتفكيك خطاب التطرف الديني ودعم مشروعات تجديده واعتداله، وتاسيس وصياغة مبادرات ووثائق تعزز قيم التسامح والاعتدال وترسخ لمبادئ السلم والأمن الدوليين.

كما تعقد الندوة أيضا ضمن استراتيجية الإمارات في التمكين لقيم التسامح التي جعلته موقفا وهدفا، وترجمته واقعا ولم تبقه ادعاء و شعارا، واستهدفت التمكين له بشجاعة لا تعرف التردد، حيث جعلته استراتيجية وبرنامجا وطنيا حكومي منذ العام 2016 حتى الوقت الراهن.

كما تناقش الندوة الخطوات والمبادرات الإجراءات الرسمية التي اتخذتها الإمارات على صعيد تعزيز قيم التسامح ونبذ التمييز والكراهية، مثل المواثيق والقوانين المتطورة التي تواكب التحديات السياسية والأمنية الكثيرة في الوقت الحاضر، والتي تجرم كل أشكال الكراهية والتكفير والعنصرية، إضافة للمنتديات والمؤسسات المختلفة التي تطلق مبادرات تعزز روح التسامح وقيم السلام بين جميع شعوب العالم.