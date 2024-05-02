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الخميس 02 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ أسوان يكرم الحاصلين على المراكز الأولى بالدورات والبرامج التدريبية بسقارة

محافظ أسوان يكرم
محافظ أسوان يكرم الحاصلين على المراكز الأولى فى البرامج التد
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كرم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الحاصلين على المراكز الأولى فى الدورات والبرامج التدريبية التى تم تنظيمها بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة خلال الفترة من منتصف شهر أغسطس وحتى شهر ديسمبر الماضى وذلك بإجمالى 11 موظف من مختلف الإدارات والوحدات المحلية التابعة، بالإضافة إلى تكريم مدير مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المستدامة، ومدير إدارة الموارد البشرية، ومسئول التدريب بالديوان العام لجهودهم المبذولة فى تقديم مختلف التسهيلات للمتدربين، وذلك فى إطار حرصه على دعم وتشجيع الموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى.

وخلال التكريم قدم اللواء أشرف عطية التهنئة لجميع الموظفين المكرمين، مشيدًا بأدائهم المتميز ونتائجهم المشرفة خلال الدورات التدريبية التى شاركوا فيها بمركز التدريب بسقارة والتى مكنتهم من تحقيق المراكز المتقدمة ليكونوا خير سفراء وممثلين للمحافظة.

كما وجه محافظ أسوان المكرمين بضرورة نقل المعارف والخبرات التى إكتسبوها لباقى زملائهم ولأقرانهم فى العمل لتوسيع نطاق الفائدة من التدريب وبما يساهم فى تطوير منظومة العمل داخل الجهاز الإدارى بالشكل المطلوب.

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مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة الدورات والبرامج التدريبية 11 موظف أخبار محافظة أسوان