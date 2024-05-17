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الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي يرتدي الطاقم الأسود أمام الترجي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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عقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب الدور النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا ظهر اليوم، بأحد الفنادق القريبة من فندق إقامة الأهلي.

حضر الاجتماع الفني الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة، والكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، والدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، والكابتن سمير عدلي، المدير الإداري، ووائل محمد، إداري الفريق، والعميد علاء صلاح، المنسق الأمني، ومندوبو الترجي وممثلو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم.

وخلال الاجتماع الفني تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي الطاقم الأسود، بينما يرتدي فريق الترجي زيه التقليدي المكون من القميص الأصفر والأحمر.

وجرت مناقشة كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، والتأكيد على كافة الضوابط التي حددها الاتحاد الإفريقي.

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في الثامنة مساء غد السبت بتوقيت تونس «العاشرة بتوقيت القاهرة» في ذهاب الدور النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

الأهلى الترجي التونسي دوري أبطال أفريقيا محمد شوقي علاء صلاح وائل محمد أحمد جاب الل