خطوة ستكشف حجم انتهاكات الاحتلال.. طلب العدل الدولية يضع إسرائيل بموقف صعب

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: " خطوة ستكشف حجم انتهاكات الاحتلال.. طلب من العدل الدولية يضع إسرائيل بين فكي الكماشة".

هنا في لاهاي ومن جديد تقف إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، خصمها المباشر جنوب أفريقيا، والدعوى القانونية أمر بوقف الهجوم على رفح الفلسطينية في إطار القضية المرفوعة أصلا ضد إسرائيل، والتي تواجه فيها اتهامات اتهامات بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

المجني عليهم أطفال ونساء ومدنيون أبرياء، والجاني جيش متجج بالسلاح والعتاد، وأداة الجريمة أسلحة فتاكة مصدرها الغرب.

تأتي جلسات الاستماع لبحث طلب جنوب أفريقيا التي تقدمت به الأسبوع الماضي لاتخاذ إجراءات طارئة إضافية لحماية مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

ويبدو أن إسرائيل أصبحت بين فكي كماشة، بعد أن تم الطلب من المحكمة إصدار أمر بالسماح لمسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية فضلا عن الصحفيين والمحققين بالدخول إلى القطاع دون عوائق، الخطوة إن تحققت ستكشف حجم الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل، وحجم المساندة والمساعدة العسكرية التي تلقتها من الغرب.