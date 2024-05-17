متحف الطفل يحتفي باليوم العالمي للمتاحف.. غدا

ينظم مركز الطفل للحضارة والإبداع متحف الطفل يوم السبت الموافق 18 مايو 2024 في الحادية عشر صباحاً عدد من الأنشطة والفعاليات المجانية للزوار للتعريف بأهمية التعليم المتحفي ودوره فى ثقل الثقافة والمعرفة لدي مرتادي المتاحف من الكبار والأطفال على حد سواء، احتفاء باليوم العالمي للمتاحف والذي يحمل هذا العام دولياً شعار "المتاحف للتعليم والبحث".

قال الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المتحف ، ان الاحتفال يشمل فقرات وترفيهية للأطفال وأسرهم، منها تعليم الطفل طرق الكتابة المصرية القديمة ويقوم كل طفل بكتابة أسمه باللغة الهيروغليفية، وألعاب البازل وتلوين أشكال الجبس الفرعوني، ويختتم اللاحتفال بمشاركة كل الزوار في عمل جماعي يتضمن تلوين مجسم الهرم وكتابة كلمات عن اليوم.