مجموعة السبع: دعم كامل لخطة الرئيس الأمريكي لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

أبدت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (G7) دعمًا كاملًا لخطة رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، بشأن السلام في الشرق الأوسط.

وأعربت مجموعة السبع في مسودة الإعلان الختامي لقمتها المنعقدة في إقليم بوليا جنوب شرقي إيطاليا، والتي أوردتها وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) عن "دعمها الكامل والإجماعي للاتفاق الذي توصل إليه الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف فوري لإطلاق النار في غزّة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وإجراء زيادة كبيرة ودائمة لتدفق المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء القطاع، وإنهاء دائم للنزاع".

وناشد زعماء مجموعة السبع (حماس) "قبول وتنفيذ اقتراح وقف إطلاق النار بشكل كامل وبشكل لا لبس فيه، على النحو المبين في القرار 2735".

ورحبت المسودة، بـ"قبول إسرائيل للاقتراح الذي طرحته الإدارة الأمريكية واستعدادها للمضي قدما فيه".

وقال زعماء مجموعة السبع إنهم يساورهم قلق عميق بشأن عواقب العمليات البرية الجارية في رفح على السكان المدنيين، مبينين أن "احتمال شن هجوم عسكري واسع النطاق سيكون له المزيد من العواقب الكارثية على المدنيين.