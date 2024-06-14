هرب من الحرارة فالتهمته المياه.. انتشال جثمان طفل من ترعة بالدقهلية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية من انتشال جثمان طفل غريق بمياه ترعة المنصورية أمام مستشفى الجلدية بنطاق قسم ثان المنصورة وذلك بعد أن نزل للإستحمام هربًا من حرارة الجو وجرفه التيار لعدم إجادته السباحة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد علي فوزي خضر، مأمور قسم شرطة ثان المنصورة، من إدارة شرطة النجدة ببلاغ الأهالي بوجود غريق بمياه ترعة المنصورية.

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري وضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة وسيارة الإسعاف وتبين غرق

الطفل "اشرف محمود السعيد 12 عامًا، ومقيم منطقة سندوب بنطاق أول المنصورة، بعد ان نزل للإستحمام هربًا من حرارة الجو ونظرًا لعدم إجادته السباحة جرفه التيار .

وتمكنت قولت الإنقاذ النهري من انتشال جثمان الطفل من مياه ترعة المنصورية أمام مستشفى الجلدية ، وجري نقل الجثة الي مشرحة مستشفي المنصورة الدولي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.