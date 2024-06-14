نقيب الإعلاميين يهنئ السيسي بحلول عيد الأضحى

هنأ الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم والأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك داعيا الله أن يعيد هذه الأيام المباركة الطيبة على الشعب المصري وشعوب العالم أجمع بالخير والسلام.

قال نقيب الإعلاميين إذا نستقبل هذه الأيام المباركة بمزيد من القوة والعزيمة والإصرار على استكمال مسيرة البناء والتنمية لبناء مصر الحديثة وتوفير حياة كريمة لكل مواطن تحت قيادتكم الحكيمة.

ودعا نقيب الإعلاميين المولى -عز وجل- أن تحمل هذه الأيام المباركة كل الخير للأمتين العربية والإسلامية وأن تنعم بلدنا مصر الحبيبة الغالية بمزيد من التقدم والاستقرار والتنمية.