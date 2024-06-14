سُنن الأضحية في عيد الأضحى المبارك

تعتبر الأضحية شعيرة إسلامية هامة تؤدى في عيد الأضحى المبارك، وتتضمن مجموعة من السُنن التي تخص المُضحّي والأضحية نفسها، والتي يُستحب اتباعها لتحقيق الكمال في العبادة. نقدم في هذا التقرير نظرة شاملة على هذه السُنن، بدءاً من الإجراءات المتعلقة بالمُضحّي وصولاً إلى طريقة ذبح الأضحية.

سُنن الأضحية المتعلقة بالمُضحّي

الذبح بنفسه: يُستحب أن يقوم المُضحّي بذبح أضحيته بنفسه إذا كان قادراً على ذلك، وإن تعذّر عليه فيجوز له توكيل غيره مع استحباب شهود الذبح. يمكن توكيل المرأة أو الصبي في الذبح، وإن كان يُفضل توكيل المسلم العارف بأحكام الأضحية .

الدعاء عند الذبح: يُسن للمُضحّي الدعاء بالدعاء المأثور عند الذبح، كما ورد عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، وذلك باتباع الأدعية المختلفة وفق المذاهب الفقهية المتنوعة. الحنفية يستحبون الدعاء بالاستناد إلى النصوص المأثورة، بينما الشافعية والحنابلة لديهم صيغ معينة تشمل التكبير والصلاة على النبي .

سُنن الأضحية المتعلقة بالأضحية

نوع الأضحية: الأضحية الجائزة تكون من الغنم أو البقر أو الإبل، ويُفضل أن تكون من الغنم. يجب أن تكون الأضحية من هذه الأنواع الثلاثة فقط .

وزن الأضحية: يُستحب اختيار الأضحية السمينة الحسنة تعظيماً لشعائر الله، فقد قال ابن عباس: "تعظيمها: استسمانها، واستعظامها، واستحسانها". كان المسلمون في المدينة المنورة يسمّنون الأضحية ويعتنون بها .

طريقة الذبح: يُستحب أن تُساق الأضحية بلطف إلى الذبح، وأن تُحد السكين قبل الذبح بعيداً عن الأنعام. يجب ذبح الأضحية وهي مضطجعة على جانبها الأيسر إذا كانت من الغنم أو البقر، أما الإبل فيُنحر وهي قائمة مع ربط ركبتها اليسرى .

استقبال القبلة: يُسن استقبال القبلة عند الذبح سواء من الذابح أو الذبيحة، فهذا مستحب في كل ذبيحة، وأشد استحباباً في الهدي والأضحية .

سُنن الأضحية المتعلقة بالوقت:

وقت الأضحية: يبدأ وقت الأضحية بعد صلاة عيد الأضحى أو بعد مضي الوقت اللازم لأداء الصلاة، يستحب المبادرة بذبح الأضحية بعد دخول الوقت، ومن ذبح قبل صلاة العيد فلا تعتبر أضحية .

ما يُسن بعد ذبح الأضحية

عدم التقطيع أو السلخ حتى سكون الأضحية: يُسن الانتظار حتى تتأكد من موت الأضحية قبل بدء التقطيع أو السلخ .

الأكل من الأضحية: يُسن للمُضحّي أن يأكل من أضحيته، كما يستحب التصدق منها على الفقراء والمحتاجين .

مكروهات الأضحية

عدم الحلق أو تقليم الأظافر: يُكره للمُضحّي أن يحلق من شعره أو يقلّم أظافره من بداية شهر ذي الحجة حتى ذبح الأضحية، هذا مكروه عند الشافعية والمالكية، ومحرّم عند الحنابلة .

ذبح الأضحية أمام الأخرى: يُكره ذبح الأضحية عند غيرها من الأضاحي، وكذلك حد السكين أمامها، كما تُكره الإساءة للأضحية قبل موتها بكسر عنقها أو سلخها .

بهذا نكون قد استعرضنا أبرز سُنن الأضحية ومكروهاتها، والتي تساهم في إحياء شعائر عيد الأضحى بطريقة صحيحة ومثلى. نتمنى لكم عيداً سعيداً ومباركاً، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.