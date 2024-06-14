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الجمعة 14 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 7 أشخاص في حادث سير بصحراوي المنيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصيب 7 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث تصادم سيارة تمناية بسيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي شمال كمين العدوة. 

تلقي  اللواء محمد ضبش، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء حاتم ربيع، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة العدوة، يفيد بتصادم سيارة تمناية بسيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي شمال كمين العدوة 

أسفر الحادث عن إصابة كلا من، ( كريم صبحي فاروق ١٦ سنة-محمد علاء محمد ١٧سنة-عمرو حمادة سلطان ١٦سنة-فوزية رضا محمود ١٧ سنة-عاطف سيد محمود ١٨سنة- عبد الرحمن احمد شحاتة ١٧سنة- اسماعيل ممدوح عباس ١٦سنة) جميهم مقيمين سمالوط  تم نقل المصابين لمستشفي مغاغة العام. 

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وجرى إخطار النيابة العامة للتحقيق. 

اللواء محمد ضبش مدير أمن المنيا الصحراوي الغربي تصادم سيارة مستشفى مغاغة - حادث سير