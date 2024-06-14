الأهلي يهزم فاركو بثنائية إمام عاشور ويصعد للمربع الذهبي بالدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا صعبا على نظيره فاركو بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية والمؤجل من الجولة 11 من مسابقة الدوري الممتاز.

سجل ثنائية الأهلي اللاعب أمام عاشور في الدقيقتين 30 من ضربة جزاء و45، بينما أحرز هدف فاركو اللاعب جابر كامل في الدقيقة 35.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، بينما يحتل فريق فاركو المركز الـ 16 برصيد 21 نقطة.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل الفريق الأحمر، لخوض مواجهته المرتقبة أمام نظيره فاركو، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة فاركو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - كريم فؤاد.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: حسين الشحات - موديست- رضا سليم.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير، محمود متولي، رامي ربيعة، كهربا، أحمد عبد القادر، أليو ديانج، عمرو السولية، أفشة، طاهر محمد طاهر.

