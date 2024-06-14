يورو 2024.. تشكيل منتخب إسكتلندا لمواجهة ألمانيا في مباراة الافتتاح

أعلن ستيف كلارك، المدير الفني لمنتخب إسكتلندا، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة ألمانيا، في المباراة الافتتاحية لبطولة يورو 2024.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا، خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

يحتضن ملعب أليانز أرينا، مباراة افتتاح يورو 2024 بين إسكتلندا وألمانيا، التي تنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود أندرو روبرتسون، قائد المنتخب الإسكتلندي، الظهير الأيسر لفريق ليفربول الإنجليزي، تشكيل منتخب بلاده أمام ألمانيا.

كما يتواجد في التشكيل الأساسي لمنتخب إسكتلندا، سكوت ماكتوميناي لاعب خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويأمل منتخب إسكتلندا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام ألمانيا (المنتخب المستضيف للبطولة)، أمام جماهيره وعلى أرضية ميدانه.

يخوض منتخب إسكتلندا منافسات يورو 2024، بالمجموعة الأولى، التي تضم منتخبات، ألمانيا، المجر، وسويسرا.

تشكيل منتخب إسكتلندا لمواجهة ألمانيا

حراسة المرمى: أنجوس جان

خط الدفاع: أندرو روبرتسون - جاك هيندري - كيران تيرني - رايان بورتيوس - رالستون

خط الوسط: جون ماكجين - سكوت ماكتوميناي - ماك جريجور - رايان كريستي

وفي الهجوم: تشي آدامز.