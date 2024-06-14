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الجمعة 14 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حملة مكبرة لرفع الإشغالات بالهرم استعدادا لعيد الأضحى

حملات حي الهرم
حملات حي الهرم
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شن حي الهرم حملة مكبرة لرفع الاشغالات من المحال والباعة الجائلين بعدد من المناطق منها :" منطق  السيسي، وشارع فتحي شرابي والمجزر الالي ،وشارع كعبيش والشهيد أحمد حمدي بمنطقةالطوابق، واللبيني، والمريوطية بالهرم"، حيث كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، روئساء الأحياء والمراكز بتنظيم حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات للمحال والمقاهي والكافيهات من الطريق العام، وذلك في إطار التجهيزات لاستقبال عيد الاضحى المبارك 2024 لظهور الطرق بالشكل الحضاري اللائق.

وتمكنت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم من ضبط مخالفات وتعديات على الطرق خلال حملات مكبرة صباحيه ومسائيه واسفرت الحملات عن رفع كافه المخالفات والاشغالات والمقاهي والمحلات والباعة الجائلين والتي ساهمت في تيسير الحركة المرورية.

وجاء ذلك بمتابعة وإشراف طه عبد الصادق رئيس حي الهرم معتز مسعود نائب رئيس الحي ومجموعة العمل المرافقة بالحي. 

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