الزمالك يحول تأخره أمام سيراميكا إلى فوز بثنائية

قلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تأخره بهدف إلى الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين لهدف في المباراة التى جمعتهما منذ قليل باستاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء الشوط الأول متوسط الأداء من كلا الفريقين وحاول كليهما دون شراسة هجومة على مرمى الخصم حتى تمكن أحمد رمضان بيكهام من تسجيل هدف التقدم لسيراميكا في الدقيقة ٢٦، وبعدها حاول الزمالك إدراك التعادل وشن عدد من الهجمات الخطرة.

وفي الشوط الثاني واصل الزمالك ضغطه والذي اسفر عن هدف التعادل في الدقيقة ٨٠ عن طريق عبدالله السعيد وبعدها واصل الزمالك الضغط حتى تمكن من إضافة الهدف الثاني عن طريق ابراهيما نداي في الدقيقة ٩٨.



ودخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من في حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمد شحاتة.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من، محمد عواد وأحمد رفاعي ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبد الله "نيمار" وزياد كمال وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وإبراهيما نداي ويوسف أوباما.

ودخل سيراميكا اللقاء بتشكيل مكون في حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: احمد هاني - احمد بيكهام - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - احمد القندوسي - محمد إبراهيم - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:



محمد كوكو - سعد سمير - خالد صبحي - ابراهيم محمد - محمد توني - احمد القرموطي - نور علاء - صامويل أمادي - چون ايبوكا.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده الى النقطة 31 في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب المسابقة وتجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند 34 نقطة في المركزالتاسع.