دول مجلس التعاون الخليجي تجدد دعمها لوحدة الأراضي المغربية في الأمم المتحدة

جددت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيان ألقاه ممثل دولة قطر أمام الدورة العادية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة في نيويورك، تأكيد مواقفها الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء والوحدة الترابية للمملكة المغربية.

وأكد البيان، الذي تلاه ممثل دولة قطر نيابة عن دول مجلس التعاون والتي تضم الإمارات العربية المتحدة، البحرين، الكويت، السعودية، وعمان، على أهمية الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية، وتنفيذ خطة العمل المشترك.

وجدد البيان التأكيد على مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء، والحفاظ على أمن واستقرار المغرب ووحدة وسلامة أراضيه.

كما رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالقرارات الأخيرة لمجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء المغربية، وأعرب عن دعمه لكافة الجهود المبذولة من قبل المغرب والمجتمع الدولي للتوصل إلى حل سلمي لهذا النزاع الإقليمي. وأكد المجلس على أهمية تحلي كافة الأطراف بالحكمة والحوار وتعزيز روح التوافق، معتبرًا أن تسوية هذا النزاع ستساهم في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.