يورو 2024.. تشكيل منتخب ألمانيا لمواجهة إسكتلندا في مباراة الافتتاح

أعلن جوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة إسكتلندا، في المباراة الافتتاحية لبطولة يورو 2024.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا، خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

يحتضن ملعب أليانز أرينا، مباراة افتتاح يورو 2024 بين ألمانيا وإسكتلندا، التي تنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود كاي هافيرتز مهاجم أرسنال الإنجليزي، هجوم المنتخب الألماني، رفقة فلوريان فيرتز نجم باير ليفركوزن، وجمال موسيالا لاعب بايرن ميونخ.

ويتواجد في تشكيل منتخب ألمانيا، المخضرم توني كروس مايسترو خط وسط ريال مدريد الإسباني، في آخر بطولاته مع الساحرة المستديرة.

ويتواجد منتخبا ألمانيا وإسكتلندا في المجموعة الأولى ببطولة يورو 2024، رفقة منتخبي، المجر وسويسرا.

تشكيل منتخب ألمانيا لمواجهة إسكتلندا

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: جوشوا كيميش – جوناثان تاه – أنطونيو روديجير – ماكسيميليان ميتيلشتاد

خط الوسط: روبرت أندريخ – توني كروس - إلكاي جوندوجان

وفي الهجوم: فلوريان فيرتز – كاي هافيرتز – جمال موسيالا.