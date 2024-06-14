الثانوية العامة 2024.. كيف ينظم الطلاب أوقات المذاكرة خلال إجازة عيد الأضحى؟

يستأنف طلاب الثانوية العامة 2024، ماراثون الامتحانات، في المواد الأساسية عقب إجازة عيد الأضحى السبت، 22 يونيو الحالي، وحتى 20 يوليو المقبل.

ويؤدي الطلاب الامتحانات بنظام اختيار من متعدد، بابل شيت ومقالي، ويواجه طلاب الثانوية العامة امتحان مادة اللغة العربية، بعدد الأسئلة 51 سؤالا، المقالية 4.

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 بمدارس المتفوقين STEM امتحاني اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات “اللغة العربية”، واختبار مقاييس المفاهيم “اللغة العربية”.. كما يؤدي الطلاب المكفوفون اللغة العربية “ورقة أولى".

وانطلقت الاثنين، الماضي امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، حيث أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة التربية الدينية بإجمالي عدد (708141) ألف طالب/ وطالبة أمام (1986) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وفي الفترة الثانية، أدى الطلاب الامتحان في مادة التربية الوطنية بعدد (711252) طالبا وطالبة.

وأدى الأربعاء الماضي، أيضا طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، امتحانات الدور الأول حيث أدى الطلاب خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة الاقتصاد وفى الفترة الثانية، أدى الطلاب الامتحان في مادة الإحصاء بعدد (693078) طالبا وطالبة، أمام (1986) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، بينما أدى عدد (255) طالبا /طالبة من طلاب مدارس المكفوفين مادة التربية الوطنية.

كما تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد حالة غش واحدة في امتحان مادة الاقتصاد، حيث تم ضبط طالب بلجنة بإدارة شرق الزقازيق التعليمية بمحافظة الشرقية، خلال قيامه بالغش الإلكتروني ونشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وفيما يتعلق بامتحان مادة الإحصاء، تم ضبط طالبين باستخدام جهازي هاتف محمول، ونشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان، وذلك على النحو التالى: تم ضبط طالب بلجنة بإدارة الحامول التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، وطالب بلجنة بالخانكة بمحافظة القليوبية.

وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية (علوم) لهذا العام يبلغ ٤٣٤ ألفا و٥٧٤ طالبا وطالبة، أما شعبة (الرياضيات) ١٠٢ ألف و٨٢٧ طالبا وطالبة، وشعبة (الأدبى) عددهم ٢٠٧ آلاف و٦٨٥ طالبا وطالبة.. ويصل عدد طلاب الثانوية العامة 2024، هذا العام 745086 طالبًا.

ةتداولت جروبات الغش على موقع التواصل الاجتماعي تليجرام، نماذج لأسئلة وإجابات امتحان مواد غير المضافة “التربية الدينية، والتربية الوطنية، والاقتصاد، والاحصاء"، لطلاب الثانوية العامة 2024.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد حالة غش واحدة، حيث تم ضبط طالب بلجنة بكفر الشيخ، ونشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة التربية الدينية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف مصدر بوزارة التربية والتعليم، عن إحالة جميع الملاحظين بلجان امتحانات الثانوية العامة التي شهدت أعمال غش وتم بها ضبط حالات من الطلاب.

وأوضح المصدر لـ«البوابة نيوز»، أن هناك تشديد على تنفيذ قرارات الوزارة وتطبيق القانون في الاخلال بقواعد الامتحانات، لافتًا إلى أنه تم استبدال الملاحظين المسئولين عن اللجان التي بها غش بالاحتياطي، أما الطلاب المتورطين سوف يتكملون الامتحانات حتى نتيجة التحقيقات.

الاستعداد وتنظيم الوقت

من جهتها قالت الدكتورة أسماء نبيل أستاذ علم الاجتماع المساعد كلية التربية جامعة عين شمس، إن عددا كبيرا من الطلاب أكدوا سهولة الامتحانات غير المضافة لطلاب الثانوية العامة، وهناك انطباعات جيدة لبدء الماراثون، والتي تؤدي تلك الانطباعات على خفض مستوى القلق لدى الطلاب مما يعمل على زيادة ثقته بنفسه.

وأضافت أستاذ علم الاجتماع المساعد لـ«البوابة نيوز»: تمثل إجازة العيد فرصة لأبنائنا للمذاكرة و لكن لا مانع من وجود بعض الوقت للاسترخاء والاستمتاع بإجازة العيد وعلى الطالب أن يضع خطة للدراسة والمراجعة وتنظيم أوقات اليوم ويستطيع الطالب نفسه بمساعدة أسرته أن يحدد عدد أيام الإجازة من المذاكرة في فترة العيد ولكن لا يجب أن تزيد عن يومين.

وأشارت إلى أنه يجب على الأسرة تنظيم مواعيد الزيارات العائلية أو إرجائها بعد الامتحانات، وللأسرة دور داعم للطلاب في هذه الفترة فلابد أن يكون حديث الأب والأم إيجابى وتشجيع أبنائهم وإظهار مشاعر الحب بشكل دائم وعدم مقارنته بالآخرين سواء من الجيران أو الأقارب أو الأصدقاء لأنه يأتي بنتائج عكسية ولاسيما في فترة الامتحانات لاحقا.

وأكملت، توفير الهدوء والبعد عن اى مشاحنات او خلافات بين الزوجين، فهناك من أولياء الأمور ما يعتبر الثانوية العامة نهاية العالم مما يؤثر سلبيا على الطالب، بالطبع أولادنا أهم من الثانوية العامة فلابد من إظهار مشاعر الحب غير المشروط والسيطرة على القلق والبعد عن الاسقاط والتوبيخ واللوم كذلك البعد عن عبارات أنها سنة مصيرية أو عنق الزجاجة والحرص على الكلمات الإيجابية فيكون التحفيز والتشجيع وجبة يومية لتحقيق السلام النفسي.

الغش

وحول ظاهرة الغش، قالت الدكتورة أسماء نبيل، إن امتحانات الثانوية العامة، أمن قومى ومواجهة ظاهرة الغش وخاصة الغش الإليكتروني يمثل تحدياً مجتمعياً كبيراً و تقع مسؤولية مواجهته على الدولة والطالب والأسرة أيضاً، فبالنسبة للطالب لابد من تنمية الوازع الدينى لدى الطلاب وتوعيتهم بأضرار وأخطار سلوك الغش .

ومن ناحية الوزارة، لابد من معاقبة المراقبين الذين ساعدوه على الغش -توعية الأهالى بضرورة تشجيع أبنائهم على الاعتماد على الذات وتنمية الوازع الدينى لديه و عدم الغش لأن في النهاية سيكون طبيب فاشل أو معلم فاشل أو مهندس فاشل ..الخ.

وطالبت أستاذ علم الاجتماع، بضرورة تغليظ عقوبات الغش للقضاء عليه نهائياً ووضع قوانين لحماية المراقبين من الأهالى والعمل على وجود إجراءات مشددة داخل اللجان وخارجها.