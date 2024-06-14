يورو 2024.. ملعب أليانز أرينا جاهز لاستضافة مباراة الافتتاح (صور)

بات ملعب أليانز أرينا، جاهزًا لاستضافة مباراة افتتاح بطولة يورو 2024، التي تجمع بين منتخب ألمانيا ضد إسكتلندا.

ويحتضن ملعب أليانز أرينا، معقل نادي بايرن ميونخ، المباراة الافتتاحية لبطولة يورو 2024، التي تقام في ألمانيا، خلال الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

ويتواجد منتخبا ألمانيا وإسكتلندا في المجموعة الأولى ببطولة يورو 2024، بجانب منتخبي، المجر وسويسرا.

وظهر أليانز أرينا في أبهى صورة، قبيل انطلاق المباراة، وبدأت جماهير المنتخبين في الزحف نحو الملعب لمساندة نجوم كل منتخب لتحقيق أفضل انطلاقة في البطولة القارية.

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اليوم الجمعة إلى ملعب أليانز أرينا، الذى يحتضن مباراة افتتاح يورو 2024، بإدارة تحكيمية من الفرنسى كليمنت توربين، الذى يطلق صافرته لضربة بداية البطولة التى تقام على 10 ملاعب ألمانية، هي: برلين الأولمبي، ملعب راين إينرجى ستاديون معقل فريق كولن، أليانز أرينا، دوتش بانك بارك معقل فريق آينتراخت فرانكفورت، فولكسبارك معقل فريق هامبورج، سيجنال إيدونا بارك معقل فريق بوروسيا دورتموند، ريد بول أرينا ملعب فريق لايبزيج، فيلتينز أرينا ملعب نادى شالكه الحالي، ملعب شتوتجارت أرينا، ملعب دوسلدورف أرينا.

موعد مباراة ألمانيا ضد إسكتلندا

تقام مباراة ألمانيا ضد إسكتلندا في افتتاح يورو 2024، في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي beIN Sports 4k وbeIN Sports Max 1.