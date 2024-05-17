"دمياط الجديدة": جهاز المدينة يبذل قصاري جهده في تطبيق مفاهيم التنمية الحضرية المستدامة

إستقبل الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ، وفدا من الإدارة العامة للتطوير المؤسسي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومقيمى مسابقة أفضل مدينة لعام ( 2023 / 2024 ) ، الدكتورة أمانى ممدوح مدير عام بالهيئة ، الدكتور علاء الحفناوى باحث بهيئة التخطيط العمرانى ، الدكتور أحمد الشامى ، الدكتور إيهاب نور الدين ، الدكتور مصطفى عبد الرحمن ، سيد فودة مدير إدارة تجميل المدن بالهيئة ، الدكتور سامح فهمى منسق عام مجموعة عمل مسابقة أفضل مدينة بالهيئة .

كان في إستقبال الضيوف المهندس عاصم اللبان المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز ، المحاسب شادى شلبى المعاون الإدارى لرئيس الجهاز ، ومديري الإدارات المعنية بالجهاز.



حيث جرى إستعراض طرق تطوير الأداء المؤسسي لتحقيق التنمية المستدامة طبقا لرؤية مصر ٢٠٥٠ ، وذلك في ضوء حرص الهيئة على إتخاذ كافة السبل لتحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات العمرانية الجديدة ومنها " مسابقة أفضل مدينة لعام " 2023 /2024 ".

أكد الدكتور رئيس الجهاز ، أن جهاز المدينة يبذل قصاري جهده في تنفيذ كافة المشروعات التنموية المختلفة بالمدينة وتطبيق مفاهيم التنمية الحضرية المستدامة لتحقيق الهدف من إنشاء المدن الجديدة ، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة المصرية منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم.

وأوضح رئيس الجهاز أن الهدف من الزيارة ، هو الدراسة والتقييم من أرض الواقع وعلى الطبيعة وإعداد التوصيات وإعلان النتائج طبقا للضوابط والمعايير الفنية والتنظيمية لمسابقة أفضل مدينةبالهيئة.

وفى السياق ذاته، قام الوفد بجولة تفقدية لنادي وشاطىء قادرون بلاج لذوى الهمم بمنطقة النرجس للشواطىء المميزة بدمياط الجديدة ، حيث إلتقوا أبنائنا من ذوي الهمم وذويهم ، حيث أبدوا سعادتهم وإنبهارهم الشديد بالمشروع وغرضه النبيل .

وإستكمل الوفد الجولة بتفقد أعمال تنفيذ النموذج المحاكى للطبيعة من المواد والنباتات التى تحافظ على التنوع البيولوجى للمنطقة مع إمكانية إضافة خدمات متنوعة بطول ٥٥٠ متر ، من إجمالى حاجز حماية الشاطئ بطول ٧٢٠٠ متر ، المقام بالتعاون بين الجهاز والهيئة العامة لحماية الشواطئ ممثلة فى مشروع تعزيز التكيف مع المتغيرات المناخية تحت إشراف وزارة الموارد المائية .

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وتحت إشراف الدكتور وليد عباس نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة المشرف على مكتب الوزير.