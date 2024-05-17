جورى بكر تعلن الانفصال عن زوجها.. "استحملت اللي مفيش جبل يستحمله"

أعلنت الفنانة جورى بكر انفصالها رسمياً عن زوجها، ووجهت رسالة بكلمات مؤثرة عن الإنفصال.

وكتبت الفنانة جورى بكر على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، منشور تعلن فيه الإنفصال، وجاء المنشور "ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير".

وتابعت فى منشورها "تم الإنفصال بيني وبين زوجي وربنا يوفق الجميع، الحمدلله صبرت كتير واستحملت اللي مفيش جبل يستحمله".

وشاركت الفنانة جورى بكر فى العديد من الأعمال الدرامية أبرزها "لؤلؤ، لحم غزال، تحت تهديد السلاح، رانيا وسكينة، البرنس، جعفر العمدة، ملحمة موسي، مسار اجباري".

وحققت الفنانة جورى بكر نجاح كبير من خلال مشاركتها فى الموسم الرمضاني قبل الماضي بمسلسل "جعفر العمدة"، والذى قدمت من خلاله شخصية وداد، الزوجة التى غدرت بزوجها وكانت تمارس الشر بدوافع الإنتقام، وتفاعل الجمهور والمتابعين ورواد السوشيال ميديا مع الشخصية وحققت ردود أفعال واسعة.