أهالى قرية المضيق بنصر النوبة يشكرون محافظ أسوان لاستجابته الفورية لمطالبهم

قدم وفد من أهالى قرية المضيق التابعة لقروى قورته بمركز نصر النوبة الشكر والعرفان للواء أشرف عطية محافظ أسوان بمكتبه تقديراً لما تشهده القرية من مشروعات خدمية متنوعة ، وإهداؤه درع تعبيراً عن تقديرهم للجهود المبذولة فى تنفيذ مشروعات كبرى تحدث لأول مرة على أرض أسوان فى البنية التحتية والتطوير والتجميل وغيرها مما جعل منها بانوراما جمالية فى ظل إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بعروس المشاتى .

مقدمين إمتنانهم على إستجابة المحافظ السريعة لعقد هذا اللقاء لعرض مطالبهم ، وإتخاذه لقرارات فورية ، وتوجيهاته المباشرة للمسئولين بكافة قطاعات العمل العام لتلبيتها ووضع الحلول الجذرية لها بما يساهم فى رفع المعاناة عن كاهل أكثر من 5 ألاف نسمة من أهالى القرية .

فيما أكد اللواء أشرف عطية على أن تلبية المطالب الجماهيرية تقع فى أولويات العمل التنفيذى ، ويجرى إتخاذ الإجراءات الفورية معها سواء التى ويجرى إرسالها على الواتس آب الخاص بالمحافظ أو عبر الصفحة الرسمية " الفيس بوك " أو أثناء اللقاءات مع المواطنين أو فى الجولات الميدانية لتحسين جودة الحياة للمواطنين والأهالى بالقرى والنجوع فى ظل ملحمة الإنجازات التى تشهدها ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " أو غيرها من المبادرات الأخرى .

مكلفاً مسئولى هيئة الأبنية التعليمية لإدراج مدرسة المضيق الإعدادية ضمن خطة الإحلال والتجديد ، بالإضافة إلى تكليف شركة أخرى لإستكمال أعمال رفع كفاءة وإحلال مركز شباب القرية لسرعة نهوه فى أقرب وقت ، فضلاً عن قيام مديرية الصحة بإرسال لجنة لحصر وتلبية كافة إحتياجات وحدة طب الأسرة من الرعاية الأساسية والصيانة والأثاثات وتوفير أطباء بإستمرار بها لتقديم خدماتها الصحية والعلاجية على الوجه الأكمل ، علاوة على قيام مديرية الطرق بتوفير طرق بديلة وتجهيزها لتكون مخارج ومداخل للقرية لتسهيل أى معاناة أو مشقة عن المقيمين فيها ، وليتكامل ذلك مع قيام مديرية الإسكان بالتنسيق مع جمعية تنمية المجتمع بحصر أى منازل ملحة تحتاج لإدراجها ضمن مشروع الإحلال والتجديد للحفاظ على سلامة أرواح المواطنين من أى أضرار .

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