أتلتيكو يجد ضالته فى صفوف ريال مدريد

كشفت بعض التقارير الإسبانية عن اتفاق أتلتيكو مدريد مع نجم ريال مدريد، والانتقال خلال الميركاتو الصيفى القادم، والذى من المتوقع ان يظهر فى الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن أتلتيكو مدريد يسعى للتعاقد مع داني سيبايوس نجم ريال مدريد، وذلك لتدعيم مركز خط الوسط.

واكدت الصحيفة: "سيبايوس كان هدفا للروخيبلانكوس وذلك حين كان لاعبا في صفوف ريال بيتيس وقبل انتقاله لريال مدريد".

وكشفت الصحيفة، عن مقابلة جرت بين والد سيبايوس العام الماضي ومسؤولين من أتلتيكو مدريد ، وذلك لإقناعه بالانضمام للفريق، لكن انتهى الأمر بتجديد عقده مع ريال مدريد.

واصبح أتلتيكو مدريد خيار جيد لسيبايوس، بعد عدم حصوله على فرصة جيدة للمشاركة، نظرا لوجود العديد من الخيارات في خط الوسط.

وأفاد التقرير، بأن هناك اتفاق مسبق بين سيبايوس وأتلتيكو مدريد، وذلك وفقا لأشخاص مقربين من اللاعب، لكن الكلمة الأخيرة ستكون لإدارة ريال مدريد نظرا لأن عقد اللاعب يمتد لعامين.

