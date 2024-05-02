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الخميس 02 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

وزير الرياضة يهنئ اتحاد الطائرة على نتائج دورة الألعاب الإفريقية

وزارة الشباب بصحبة
وزارة الشباب بصحبة قمر وعابد
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حرص  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تهنئة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر بعد نتائج المنتخبات المصرية في دورة الألعاب الإفريقية التي أقيمت في غانا مارس الماضي.

وأرسل وزير الشباب والرياضة خطابًا للاتحاد يشكر فيه الجميع في الاتحاد على الجهود المبذولة والتي أسفرت عن نتائج مميزة في دورة الألعاب وأسهمت في التتويج باللقب بواقع 193 ميدالية متنوعة.


من جانبه وجه المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للطائرة الشكر إلى وزير الشباب والرياضة مؤكدًا أن الوزارة تلعب دورًا رئيسيًا في ما يتحقق من نجاحات داخل الاتحادات الرياضية.


وتوج منتخبا رجال وسيدات الطائرة بالميدالية الذهبية، فضلًا عن تتويج منتخب سيدات الشاطئية بالميدالية الذهبية.

المهندس ياسر قمر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة