حلقة نقاشية تجمع خبراء من ثلاث قارات لبحث جهود دور النشر  في صناعة السلام

في إطار البرامج المهنية التي ينظّمها معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024، اجتمع خبراء نشر من ثلاث قارات (آسيا، أفريقيا، أوروبا)، لمناقشة جهود دور النشر في ترسيخ التفاهم والحوار الإنساني وتبادل المعارف وتأريخ الحضارة البشرية، في جلسة متخصّصة بعنوان "حديث القارات: النشر كصناعة سلام".



أدارت الجلسة، عائشة المزروعي، مديرة إدارة الفعّاليات ومعارض الكتاب في مركز أبوظبي للغة العربية، بمشاركة كل من، إيرنست أوبونج من شبكة الناشرين الأفارقة، ولي يو، المساعدة التنفيذية لشركة الصين الوطنية لاستيراد وتصدير المنشورات (المجموعة المحدودة)، وميكاليس كالاماراس، مستشار النشر في معرض ليماسول الدولي. طرح هؤلاء الخبراء البارزون، مناقشات غنية حول دَور النشر كلغة عالمية للتواصل، ومدى فعّاليتها في تحقيق رسالتها السامية، ودوافع الناشرين لاختيار هذه المهنة ومتابعتها، واختلاف أهدافهم من دولة لأخرى.

وتحدّث إيرنست أوبونج من شبكة الناشرين الأفارقة، عن دَور شركة الناشرين الأفارقة وتطوّرها وتأسيس شبكة للناشرين والتواصل مع الناشرين، في سبيل بناء الجسور بين الدول الأفريقية ومنها إلى العالم وبالتالي زيادة عدد المواد الأدبية المنشورة. وذكر هنا تجربة شخصية باقتناء كتاب (رؤيتي) لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وكيف استفاد مما طرحه بشأن الاختلافات وكيفية تطوّر المجتمعات. كما استحضر مقولة لزعيم جنوب أفريقيا نيلسون مانديلا حول تشجيع التبادل الثقافي: "إن تحدثت مع شخص بلغة يفهمها سوف يرسخ حديثك في رأسه، ولكن إن تحدّثت بلغته الأم سيرسم ذلك في قلبه".

وقال ميكاليس كالاماراس، مستشار النشر في معرض ليماسول الدولي، إن الكتب قد تكون أكثر الطرق فعّالية وتأثيراً في مجال تواصل الثقافات، وقطاع النشر والمحتوى يحتاج إلى مثل هذه المؤتمرات لتبادل الخبرات والاطلاع على آخر الإصدارات والأعمال. وأكّد أن هذه المشاركة الأولى له في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، وشدّد على أهمية تعزيز أفكار وأهداف منظومة النشر لدى المختصّين والخبراء وكافّة المعنيين، في بناء الشراكات والتعاون.

وقدّمت لي يو، المساعدة التنفيذية لشركة الصين الوطنية لاستيراد وتصدير المنشورات، توصيفاً شاملاً عن دور الترجمة في مدّ الجسور بين الثقافات والقارّات، مما يعزّز التفاهم العالمي. وتحدّثت عن الترجمة المتبادلة بين اللغتين العربية والصينية، وأكّدت نشر 500 كتاب في إطار التبادل العربي والصيني من خلال اتحاد الكتاب العرب والصينيين. واستحضرت هنا المشاركة السابقة لهم في معرض الكتاب في عام 2017، التي عرضت بعض جوانب الثقافة الصينية، الأمر الذي فتح النوافذ على ثقافة وأدب الصين، وقالت إن هذا المؤتمر يعزّز التبادل الدولي ومن خلال الترجمة وما تقدّمه للقرّاء المحليين والدوليين.

وتأتي هذه الجلسة في سبيل تعزيز دَور النشر في صناعة السلام، وكيفية إسهام النشر في تحقيق التفاهم العالمي، وخفض حدّة النزاعات، وربط قلوب الشعوب، وترسيخ قيمها المشتركة، من خلال طرح الخبراء تجاربهم السابقة وتطوير أدوات قطاع النشر في المستقبل.