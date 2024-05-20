طيران الاحتلال ينفذ غارة على منطقة أبراج القسطل شرق دير البلح وسط غزة

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، غارة جوية استهدفت منطقة أبراج القسطل شرق دير البلح وسط قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

كما شنت الطائرات الحربية للاحتلال غارة جوية عنيفة على "بلوك 7" في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

استشهد مساء أمس الأحد، عددًا من المواطنين الفلسطينيين في غارة من طيران الاحتلال الحربي في محيط مسجد الشيخ زكريا بحي الدرج وسط مدينة غزة.

كما استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في حي تل السلطان غرب رفح الفلسطينية.

ونفذت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفًا عنيفًا على منزل في منطقة مشروع بيت لاعيا شمال قطاع غزة، واستشهدت أسرة كاملة، مكونه من 6 أفراد، وهما الزوج زاهي لبد، والزوجة، وأربعة أطفال.