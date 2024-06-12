قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى

هنأ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله على سيادته بموفور الصحة والعافية وعلى مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات.

سائلين المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا والأمة العربية والإسلامية من كل شر وأن يعم السلام والأمن والأمان العالم أجمع وأن يحقق الشعب المصري العظيم كل ما يتمناه من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي .

وكل عام وأنتم بخير.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.