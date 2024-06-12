الزمالك يحصل على توقيع هذا الخماسي للانضمام بالموسم الجديد

نجح مسؤولو نادي الزمالك، في الحصول على توقيع عدد من اللاعبين المميزين في الدوري، تمهيدا لضمهم في الموسم الجديد، ودعم صفوف فريق القلعة البيضاء.

واللاعبون هم عبد الرحمن شيكا والحارس محمد شعبان من طلائع الجيش ، أيمن موكا جناح الجونة ، عمرو الجزار مدافع غزل المحلة، وهشام صلاح ظهير أيمن الاتحاد السكندري.

ويبحث الزمالك في الفترة الحالية عن مدافع سوبر ومهاجم أفريقي مميز لتدعيم خط هجوم الفريق خاصة بعد الاستقرار على رحيل ناصر منسي وسامسون عن الفريق في الموسم المقبل والاحتفاظ بسيف الدين الجزيري.



ومن المقرر أن يعقد الزمالك جلسة مع زيزو في الفترة المقبلة بحضور أحد رجال الأعمال المحبين للنادي لتجديد تعاقده مع الفريق والحفاظ عليه خاصة أنه من القوام الأساسي والمهم داخل الزمالك.